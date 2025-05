Paolini incontra Mattarella dopo la vittoria agli Internazionali di Roma -IL VIDEO

Dopo la vittoria agli Internazionali d’Italia a Roma, Jasmine Paolini ha incontrato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Proprio a lui, al termine della partita e durante la cerimonia di premiazione, ha dedicato il ringraziamento più sentito e più bello.



“Grazie per il sostegno al Presidente Sergio Mattarella. All’inizio dell’anno siamo andati noi con la squadra al Quirinale e questa volta invece siamo riusciti a portarlo noi al Foro Italico”, ha dichiarato la campionessa.



“È una giornata indimenticabile, bravissima”, così il Presidente della Repubblica si è complimentato con l’azzurra, durante l’incontro nella lounge atleti del Centrale del Foro Italico. “Questo é per lei”, ha detto Paolini a Mattarella con il trofeo in mano. “No, non lo merito”, la risposta del Capo dello Stato, che poi ha aggiunto: “Si prepari per domani”.



Domani l’atteso doppio femminile, in coppia con Sara Errani, oltre alla finale del singolo maschile che vedrà protagonista Jannik Sinner.



Di Matilde Testa