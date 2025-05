Papa Leone XIV incontra il Napoli: “Io romanista? Non tutto quello che dice la stampa è vero” – IL VIDEO

“Forse non volevate applaudire perché la stampa dice che sono romanista“. Con queste parole papa Leone XIV ha accolto il Napoli, neo campione d’Italia, durante un’udienza concessa al club partenopeo dopo la vittoria del suo quarto scudetto. Ai giocatori, dirigenti e tecnici riuniti in Vaticano, il pontefice ha raccomandato, scherzando, di non credere a tutto ciò che la stampa racconta sul suo conto. Poi ha fatto i complimenti agli azzurri per la vittoria.

A cura di Umberto Cascone