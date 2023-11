Pecco Bagnaia è campione del Mondo della MotoGp per la seconda volta consecutiva. Il pilota della Ducati conquista il titolo quando mancano ancora 22 giri dalla fine dle Gp di Valencia, ultimo della stagione, per l’uscita di pista del suo contendente lo spagnolo Jorge Martin che si è scontrato con la Honda di Marc Marquez ed è uscito di scena, lasciando il titolo al pilota italiano.

