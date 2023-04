La Juventus potrebbe vedersi restituiti i 15 punti di penalizzazione

È servita qualche ora in più per conoscere la sentenza al processo alla Juventus per le plusvalenze fittizie, ma ieri non sono mancate le sorprese al Collegio di Garanzia del Coni: è stata l’accusa, la Procura dello Sport del Coni, a chiedere di rimandare la questione alla Figc per la formulazione di un nuovo giudizio e con la rimodulazione della sanzione.

In sostanza, si ritiene che la punizione – i 15 punti di penalizzazione inflitti al club bianconero per le presunte plusvalenze gonfiate – sia eccessiva. Anzi, la Juve, secondo il procuratore generale, potrebbe anche cavarsela con un’ammenda. In pratica si tratta di un assist alla Juventus: il Coni così rimanda la questione al 20 gennaio, al secondo grado della Corte d’appello federale, che aveva deciso la revoca della sentenza già emessa il 17 maggio 2022, riaprendo il procedimento sulle plusvalenze, con penalità di 15 punti alla Juve e con pesanti inibizioni a carico dei suoi dirigenti.

Lo scenario in ogni caso è aperto, anche se dal ventaglio delle ipotesi sparisce il rigetto integrale del ricorso presentato dalla Juventus al Coni: sicuramente, pesando l’assist dell’accusa, non sarà confermato il -15 perché è stata ritenuta carente la motivazione sulla quantificazione della penalizzazione in punti. Nel caso in cui il Collegio di Garanzia dello Sport dovesse rimandare la palla nel campo della Corte d’appello federale, i 15 punti di penalità tornerebbero temporaneamente alla Juventus, in attesa della nuova sentenza.

Di Nicola Sellitti