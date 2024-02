Quadarella è oro nei 1500 metri ai mondiali di Doha

Simona Quadarella vince l’oro ai mondiali di nuoto di Doha nei 1500 stile libero. L’azzurra ottiene così il pass per le Olimpiadi di Parigi 2024, dietro di lei la cinese Li Bingjie e la tedesca Isabel Gose: “Sono proprio contenta, volevo vincere, sapevo che la medaglia era alla mia portata ma non pensavo di fare 15’46” e per questo sono ancora più contenta”, ha detto la campionessa.