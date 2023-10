Rimonta storica, Bagnaia vince Gp Indonesia

Pecco Bagnaia vince il Gp in Indonesia conquistando una straordinaria e inaspettata vittoria. La gioia esplode in pista come ai box

Pecco Bagnaia vince il Gp in Indonesia conquistando una straordinaria e inaspettata vittoria. Una rimonta storica quella di Bagnaia, figlia di un’impeccabile Ducati che in pista come ai box è esplosa in una felicità incontenibile.

“Sicuramente la gomma posteriore ha fatto la differenza, anche dal punto di vista del setup complessivo, tra assetto ed elettronica, abbiamo fatto qualche altra evoluzione, ma la grossa pezza l’ha messa lui, ha fatto un capolavoro“, ha dichiarato il direttore generale di Ducati Corse, Luigi Dall’Igna, ai microfoni di Sky Sport.