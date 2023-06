Rudi Garcia è il nuovo allenatore del Napoli

Evidentemente al patron azzurro piace pescare tra gli ex allenatori della Roma, dove Garcia ha allenato qualche stagione fa, scrivendo anche il primato, tuttora imbattuto per i giallorossi, che nel campionato 2013/2014 vinsero le prime dieci partite in campionato. Con la Roma, Garcia ha ottenuto due secondi posti in fila, alle spalle della Juventus. La stagione appena conclusa lo ha visto sulla panchina dei sauditi dell’Al-Nassr, allenando anche Cristiano Ronaldo.