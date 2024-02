Sinner vola in finale a Rotterdam, è numero 3 al mondo nel ranking ATP

Jannik Sinner batte in due set Griekspoor (6-2 2-4) e si qualifica per la finale di domenica contro Alex de Minaur

Jannik Sinner inarrestabile. L’azzurro batte in due set Tallon Griekspoor, chiudendo il match 6-2 6-4. Per l’azzurro è finale bis nel 2024, dopo quella degli Australian Open. Da cinque mesi i numeri di Sinner sono vincenti: è la quinta finale raggiunta in sette tornei giocati, Griekspoor è il trentunesimo delle trentatré partite giocate.

Domenica si giocherà la finale, dove affronterà il numero 9 al mondo, Alex de Minaur, che formalmente è il tennista con più vittorie nell’anno solare. Sinner è già favorito, considerando i confronti diretti già avvenuti contro Minaur, sconfitto in tutte e sei le occasioni.

Di Matilde Testa