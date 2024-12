Sofia Goggia seconda al rientro dall’infortunio: “Avrei firmato per questa posizione” – IL VIDEO

Sofia Goggia dopo aver conquistato il secondo posto nella discesa libera di ieri a Beaver Creek – al rientro dopo ben 10 mesi dall’infortunio di febbraio – è felice del risultato raggiunto: “Avrei firmato per questo piazzamento” dice. Anche se il primo posto – di Cornelia Hütter – è sfumato per soli 16 centesimi. “Si parte sempre per vincere – spiega Goggia – io ho sciato all’80-85%. I 16 centesimi di distacco mi stanno sullo stomaco”.

Sofia Goggia tornerà in pista oggi alle ore 19:00 italiane per il SuperG.

di Filippo Messina

Credits video: Fisi Tv