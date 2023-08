Sorteggi Champions, ecco con chi se la vedranno le italiane

C’era grande attesa tra i tifosi delle squadre italiane impegnate nella prossima edizione della Champions League. Qui di seguito i risultati dei sorteggi:

Girone A: Bayern Monaco; Manchester United; Copenaghen; Galatasaray.

​Girone B: Siviglia; Arsenal; Psv Eindhoven; Lens.

​Girone C: NAPOLI; Real Madrid; Braga; Union Berlino.

​Girone D: Benfica; INTER; Salisburgo; Real Sociedad.

​Girone E: Feyenoord, Atletico Madrid; LAZIO; Celtic Glasgow.

​Girone F: Psg; Borussia Dortmund; MILAN; Newcastle.

​Girone G: Manchester City; Lipsia; Stella Rossa Belgrado; Young Boys.

Girone H: Barcellona; Porto; Shakhtar Donetsk; Anversa.

Il Napoli pesca il Real Madrid nell’urna di Montecarlo nel gruppo C della fase a gironi della Champions League. Gli altri club sono lo Sporting Braga e l’Union Berlin. Sorteggio parzialmente favorevole per l’Inter, inserito nel gruppo D della fase a gironi della Champions League: i nerazzurri incontreranno Benfica, Salisburgo e Real Sociedad. Ostacolo Paris Saint Germain per il Milan nella fase a gironi della prossima Champions League. I rossoneri, oltra ai parigini, incontreranno il Borussia Dortmund e il Newcastle. Sorteggio benevolo per la Lazio al suo ritorno in Champions League. Il club romano è stato inserito nel gruppo E della fase a gironi della prossima edizione insieme a Feyenoord, Atletico Madrid e Celtic.