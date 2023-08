Tamberi: la finale raggiunta e l’abbraccio con Sotomayor

Gianmarco Tamberi è riuscito a qualificarsi all’ultimo, saltando 2.28m, per la finale di salto in alto ai Mondiali di Budapest. L’azzurro ha poi incontrato e abbracciato Sotomayor

Mai darsi per vinti! Gianmarco Tamberi – al terzo e ultimo tentativo disponibile – è riuscito a qualificarsi, saltando 2.28m, per la finale di salto in alto ai Mondiali di Budapest, in programma martedì alle 19.55. Per la prima volta nella storia iridata, l’Italia ha due atleti nella finale mondiale di salto in alto maschile; insieme a Gimbo, infatti, c’è anche l’azzurro Marco Fassinotti.

Tamberi ha poi incontrato e abbracciato Javier Sotomayor, leggenda di questo sport, campione olimpico e detentore del record del mondo con ben 2.45m.