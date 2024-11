Tifosi israeliani feriti ad Amsterdam. Netanyahu invia aerei di soccorso. La polizia: “Possibili ostaggi”

Sarebbe dovuta essere una “normale” partita di calcio Ajax-Maccabi Tel Aviv. Ma il match si è trasformato poco dopo… in un vero e proprio caso diplomatico

Sarebbe dovuta essere una “normale” partita di calcio Ajax-Maccabi Tel Aviv. Ma il match si è trasformato poco dopo… in un vero e proprio caso diplomatico

Sarebbe dovuta essere una “normale” partita di calcio Ajax-Maccabi Tel Aviv. Ma il match si è trasformato poco dopo… in un vero e proprio caso diplomatico

Sarebbe dovuta essere una “normale” partita di calcio Ajax-Maccabi Tel Aviv. Ma il match si è trasformato poco dopo… in un vero e proprio caso diplomatico

Sarebbe dovuta essere una “normale” partita di calcio, con i tifosi allo stadio (e fuori dallo stadio a fine match) a commentare i gol, gli assist, le azioni più importanti, l’arbitraggio ed eventuali episodi “clamorosi” da Var. Tanto ci sarebbe potuto essere – in termini calcistici – da commentare nella partita di Europa League Ajax-Maccabi Tel Aviv che ieri sera ha visto la squadra di casa imporsi per 5-0 contro gli avversari. Ma il match si è trasformato poco dopo… in un vero e proprio caso diplomatico.

Dieci tifosi israeliani sono rimasti feriti a fine partita dopo essere stati aggrediti ad Amsterdam da una folla apparentemente filopalestinese. Lo rende noto il Ministero degli Esteri dello Stato ebraico, citato dai media israeliani.

Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha invitato il primo ministro dei Paesi Bassi Dick Schoof e le forze di sicurezza locali “ad agire in modo deciso e rapido contro i rivoltosi”.

“Il primo ministro ha ordinato l’invio immediato di due aerei di soccorso per aiutare i nostri cittadini” si legge in una dichiarazione dell’ufficio di Netanyahu in cui si sottolinea che il premier israeliano considera “l’atroce incidente con la massima serietà”.

Il premier olandese Dick Schoof – che ha dichiarato di aver parlato telefonicamente con Netanyahu – ha condannato le violenze contro i tifosi israeliani: “Seguo con orrore le notizie provenienti da Amsterdam. Attacchi contro gli israeliani assolutamente inaccettabili. Sono in stretto contatto con tutte le persone coinvolte”.

La polizia di Amsterdam parla di “possibili ostaggi” ma di queste voci non c’è ancora la conferma.

di Filippo Messina