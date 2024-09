Totò Schillaci ricoverato a Palermo. La famiglia: “È in condizioni stabili”

Totò Schillaci, il grande bomber di Italia ‘90, è ricoverato nel reparto di Pneumologia dell’ospedale Civico di Palermo. L’ex calciatore è da anni in cura per un tumore

Totò Schillaci, il grande bomber di Italia ‘90, è ricoverato nel reparto di Pneumologia dell’ospedale Civico di Palermo. L’ex calciatore è da anni in cura per un tumore

Totò Schillaci, il grande bomber di Italia ‘90, è ricoverato nel reparto di Pneumologia dell’ospedale Civico di Palermo. L’ex calciatore è da anni in cura per un tumore

Totò Schillaci, il grande bomber di Italia ‘90, è ricoverato nel reparto di Pneumologia dell’ospedale Civico di Palermo. L’ex calciatore è da anni in cura per un tumore

Sono ore di apprensione per Totò Schillaci. Il grande bomber di Italia ’90, eroe delle “Notti magiche” – nato a Palermo – ora 59enne è ricoverato nel reparto di Pneumologia dell’ospedale Civico di Palermo. L’ex calciatore – lo ricordiamo – è da anni in cura per un tumore e ha subito diversi interventi.

“Visto le innumerevoli chiamate da parte di molte testate giornalistiche e visto le brutte notizie che circolano, informiamo che il nostro amato Totò è in condizioni stabili ed è controllato da un equipe di medici continuamente notte e giorno. Forza Totò”, scrive la famiglia sui social.

di Filippo Messina