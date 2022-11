Un grande silenzio

I Mondiali di calcio non sono mai stati solo un fatto sportivo. Tutto è cambiato, però, da un’Argentina 1978 e la pretesa di limitarsi a parlare di tattica e pallone non regge più alla mutata sensibilità generale. La Fifa ha costretto le Nazionali a rinunciare alla fascia arcobaleno di capitano – denominata “One Love” – che alcune, fra cui l’Inghilterra, avrebbero voluto utilizzare. Nulla, però, ha potuto davanti alla prova di coraggio e schiena dritta dei giocatori della Nazionale iraniana. All’esecuzione degli inni se ne sono rimasti muti. Un silenzioso, coraggioso e potente atto di protesta e di sfida al regime.

Uno strapagato giocatore occidentale può beccarsi qualche insulto social nell’indossare o meno una fascia, qui stiamo parlando di un Paese in cui si rischia la forca per un bacio in strada. Il coraggio necessario è testimoniato anche dai fischi riservati ai giocatori in silenzio dagli stessi tifosi iraniani allo stadio. Magari scelti perché più vicini al regime.

No, il calcio non è mai solo pallone, soprattutto al Mondiale.

di Marco Sallustro