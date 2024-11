Verstappen campione del mondo! Vince Russell (Mercedes), Ferrari in rimonta su McLaren

Verstappen è campione del mondo per la quarta volta in carriera, Mercedes domina con Russell e la Ferrari si avvicina alla McLaren nella lotta per il titolo Costruttori

Mercedes domina con Russell, Max Verstappen è campione del mondo per la quarta volta in carriera e la Ferrari (terzo Sainz, quarto Leclerc) si avvicina alla McLaren nella lotta per il titolo Costruttori, piazzandosi a -24 punti, a due prove dal termine.

È lo scenario che viene fuori dal Gp di Las Vegas, che ha proposto una sceneggiatura inattesa, con i piloti Mercedes per distacco davanti a tutti: Russell, in pole position ieri, e un fantastico Hamilton (partito decimo) hanno sfruttato l’andatura della scuderia anglo-tedesca che è stata l’unica in grado di gestire al meglio il degrado gomme su una pista che usura gli pneumatici come poche altre.

La prima prova è stata il sorpasso tentato Leclerc al secondo giro, con danneggiamento immediato delle gomme Ferrari, che ha spinto indietro il monegasco, innescando il cambio gomme nei primi dieci giri di quasi tutte le monoposto.

La pessima gestione dei box Ferrari del cambio gomme ha fatto perdere secondi preziosi a Sainz prima, Leclerc poi, ma forse poco sarebbe cambiato, perché il dominio Mercedes è stato netto. La Rossa era l’auto più veloce nell’ultimo segmento di gara, il passo era veloce ma ha inciso troppo sulla gara appunto l’usura delle gomme, gestita perfettamente dalla Mercedes.

Poco male, per il Costruttori, la sfida del Cavallino alla McLaren (Norris e Piastri sono arrivati assai dietro al traguardo) è rinviata al Qatar. Su Verstappen, c’è poco da dire: ha vinto ancora il Mondiale, stavolta con un’auto inferiore. Un fenomeno.

di Nicola Sellitti