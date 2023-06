Violenti scontri dopo Brescia – Cosenza

Assurdo e surreale quanto accaduto giovedì 1 giugno durante e dopo la partita Brescia-Cosenza, ritorno dei playout di Serie B. Il Cosenza, con il gol dell’1-1 di Meroni segnato al 95esimo, si è salvato e ha condannato il Brescia alla retrocessione in Serie C (non accadeva da 38 anni). La partita è stata interrotta dopo il gol dell’1-1 per lancio di fumogeni da parte della curva del Brescia e l’arbitro Massa ha richiamato le squadre negli spogliatoi, decidendo poi di decretare la fine della partita senza riprendere il gioco.

Alcuni tifosi del Brescia hanno invaso il campo e ci sono stati scontri con la polizia. Ma non finisce qui. La rabbia dei tifosi bresciani è proseguita anche fuori dallo stadio. Ci sono stati feriti (alcuni steward, un tifoso del Cosenza e rappresentanti delle forze dell’ordine), auto incendiate – tra cui quella di Huard (difensore del Brescia). Inoltre, c’è anche stato un tentativo, da parte di alcuni tifosi del Brescia, di irruzione nell’impianto dove, per sicurezza, erano rimasti i tifosi ospiti.

Di Filippo Messina