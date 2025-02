Zeman ricoverato in terapia intensiva al Gemelli

Attimi di paura e apprensione per Zdenek Zeman ricoverato questa mattina al Policlinico Gemelli di Roma. L’ex tecnico di Roma e Lazio è entrato in codice rosso e ora si trova ricoverato in terapia intensiva neurologica. Il boemo, 77 anni, avrebbe presentato segnali di disartria (la perdita della capacità di articolare le parole in maniera normale) e ipostenia all’arto inferiore destro.



Da giorni, Zeman aveva accusato una forte sindrome influenzale che aveva acceso il campanello d’allarme della famiglia. Ad ottobre dello scorso anno, l’allenatore aveva subito un attacco ischemico mentre sei mesi prima ha dovuto lasciare la panchina biancazzurra per problemi di salute al cuore.



Il quadro resta grave, anche se al momento Zeman non sembra in pericolo di vita.

“Sospetta ischemia cerebrale”. Il mondo del calcio torna ad essere in apprensione per le condizioni di salute di Zdenek Zeman. Il 77enne allenatore boemo, da una vita in Italia, maestro di calcio in varie piazze di Serie A e B, si trova in questo momento in codice rosso all’Ospedale Gemelli di Roma (la stessa struttura in cui è ricoverato da diversi giorni Papa Francesco), dove i familiari lo hanno portato perché non era, a quanto pare, più in grado di muovere una gamba, mostrando anche difficoltà a parlare normalmente.

Secondo quanto emerge, l’allenatore ex Lazio e Roma, tra le squadre che ha allenato, sarebbe vigile e cosciente. Secondo quanto ha fatto sapere la struttura ospedaliera, Zeman ha presentato questa mattina “un deficit di forza e un disturbo di produzione del linguaggio compatibile con ischemia cerebrale in pazienti con pregressa comorbidita’ cardiologica e pregresso ictus. Confermata terapia antiaggregante e anticoagulante”. Zeman sarà sottoposto a controlli cardiologici e neurologici.

Circa un anno fa, il tecnico era stato sottoposto ad un intervento chirurgico al cuore, con l’impianto di quattro bypass, che gli aveva imposto di lasciare la panchina dell’amato Pescara, in Serie C. Dopo qualche mese per Zeman ci sono stati altri problemi di salute, colpito da un ictus. Secondo le prime ricostruzioni, una forte influenza aveva messo in allarme i suoi familiari, sino al ricorso ospedaliero odierno. E’ iniziato nel frattempo il flusso di messaggi social a sostegno di Zeman: “Lo sai, siamo sempre con te”, ha scritto su X il Pescara.

Di Matilde Testa e Nicola Sellitti