Competizioni avventurose, dallo sport alla strategia

I videogiochi offrono da sempre contesti perfetti per ogni tipo di competizione, da quelle sportive più simulative e realistiche a quelle più strategiche in ambito avventuroso e immaginifico, permettendo di vivere direttamente dal divano di casa la gloria del trionfo o l’amaro gusto della sconfitta.

Erano anni che mancava un videogame di tennis di alto livello, ma ora l’attesa è più che ripagata grazie all’eccellente “TopSpin 2k25” con cui vivere da protagonisti i momenti più intensi del tennis mondiale partecipando a tornei ufficiali come Wimbledon, Roland Garros, Us Open e Australia Open. Dopo aver fatto un po’ di pratica con l’addestramento curato da John McEnroe, si potrà creare un giovane avatar per cimentarsi nella modalità carriera o impersonare leggende del calibro di Agassi, Sampras, Williams, Federer e campioni alla ribalta come Alcaraz e Swiatek, ricostruiti alla perfezione nelle loro tattiche e movenze. Sia da soli che in compagnia (offline e online) il divertimento è assicurato.

Con i circuiti e i piloti del campionato 2024, “MotoGP 24” dell’italiana Milestone è il miglior simulatore motociclistico disponibile. Dopo aver imparato a dominare le due ruote nell’Academy, si potrà correre in varie categorie dalla Moto3 alla MotoGP, passando per la Moto2, tuffandosi in gare adrenaliniche rese imprevedibili dalla presenza delle condizioni meteo dinamiche. Nell’avvincente modalità carriera si proverà a diventare il pilota di punta della propria scuderia, senza escludere le rivalità con i centauri delle altre squadre che renderanno le corse sempre agguerrite. Ciliegina sulla torta: il nuovo mercato stagionale con cui cambiare team e rendere le competizioni ancora più infuocate.

Imperdibile remake di un classico giapponese dei giochi di ruolo strategici mai pubblicato in Occidente, “Front Mission 2: Remake” presenta una nuova incantevole veste grafica con l’inedita visuale libera oltre a una colonna sonora riorchestrata e ai sottotitoli in italiano. In un futuro alternativo in cui si lotta a bordo di enormi colossi robotici, ci si ritroverà catapultati in una storia emozionante densa di intrighi e cospirazioni da sventare seguendo le peripezie di tre eroici personaggi. Molto soddisfacente la configurazione delle macchine da guerra – arricchita in questa edizione da nuove opzioni – che aggiunge ulteriore profondità permettendo di fronteggiare gli emozionanti combattimenti.

“Warhammer 40,000” è la trasposizione sci-fi del celeberrimo Warhammer e “Warhammer 40,000: Chaos Gate – Daemonhunters” – uscito di recente pure su console Sony e Microsoft – è un appassionante videogame strategico a turni che rende onore allo spirito del franchise. Al comando degli indomiti Grey Knights bisognerà sconfiggere oscure forze demoniache in coinvolgenti battaglie tattiche per preservare l’esistenza dell’umanità. Mentre lo scenario bellico si evolve nella galassia, si potranno specializzare i propri cavalieri (personalizzabili in ogni caratteristica) su diverse classi per dotarli di micidiali abilità e possenti quanto letali equipaggiamenti con cui fare una carneficina degli avversari.

Gli amanti delle sfide adoreranno “Shiren the Wanderer: The Mystery Dungeon of Serpentcoil Island”, meraviglioso gioco di ruolo – esclusivo per Nintendo Switch – in stile roguelike che permetterà di visitare i misteriosi labirinti di un’isola ricca di pericoli e tesori calata in un suggestivo contesto fantasy ispirato al Medioevo giapponese dalla pittoresca estetica manga in 3D. Nei panni del vagabondo Shiren accompagnato dal suo fedele furetto parlante Koppa bisognerà esplorare intricati dedali generati in modo procedurale, quindi sempre diversi e pieni di sorprese, trappole, nemici e ricompense a ogni partita. L’atmosfera allegra e avventurosa rende unica l’esperienza di questo gioiello videoludico.

di Piermarco Rosa