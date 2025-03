I detriti di Starship precipitano nel cielo delle Bahamas

Fallisce anche l’ottavo test della Starship di SpaceX. Il secondo stadio del colossale razzo è infatti esploso pochi minuti dopo il decollo, causando una pioggia di detriti che hanno provocato ritardi nei voli in alcuni Stati Usa, tra cui la Florida. I detriti della capsula sono caduti in mare nel Golfo del Messico e nell’Atlantico, tracciando impressionanti scie luminose nel cielo delle Bahamas. Si trattava dell’ottava prova di volo del razzo di Elon Musk e, come il tentativo precedente, è terminato con la disintegrazione della parte sommitale del razzo alto 122 metri. Il primo stadio è invece rientrato a terra secondo i programmi, senza difficoltà e affinando la tecnica di recupero studiata da SpaceX.

Di Umberto Cascone