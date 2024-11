I grandi poteri delle realtà digitali

Le realtà digitali – ormai molto più di semplici intrattenimenti – sono divenute straordinari catalizzatori di fantasia ed emozioni, spaziando dai mondi sullo schermo a quelli immersivi della realtà virtuale, in cui i limiti del mondo reale si dissolvono e l’impossibile è reso quasi tangibile.

Il sogno di molti fan dei fumetti e non solo viene ora realizzato grazie alla realtà virtuale su Meta Quest 3 e 3S con lo stupendo “Batman: Arkham Shadow”, in cui ci si trasformerà letteralmente in uno dei supereroi più iconici di tutti i tempi. In una buia Gotham City, sotto la minaccia del micidiale Rat King che vuole portare la città alla rovina, si seguirà la traccia di misteriosi crimini attraverso una trama appassionante, incontrando noti personaggi come il commissario Gordon o Harley Quinn. Fra esplorazioni e indagini con enigmi da risolvere, gadget da utilizzare, sezioni furtive e combattimenti forsennati, l’immedesimazione nel Cavaliere Oscuro diverrà totale, facendo di questo titolo una delle migliori esperienze virtuali mai create.

Da un talentuoso team ucraino arriva l’eccellente “S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl”, sparatutto post-apocalittico dalla visuale in prima persona con elementi survival e ruolistici. Ambientato nella zona proibita di Chornobyl in cui le leggi naturali sono state alterate dagli effetti di un incidente nucleare, ci si ritroverà nei panni di un cosiddetto Stalker (ovvero uno degli avventurieri della zona) che dovrà sopravvivere fra radiazioni, mutazioni genetiche, anomalie spaziali e altri umani, in cerca come lui di preziosi artefatti. L’avvincente narrazione ricca di colpi di scena offre varie scelte che influenzano il corso degli eventi fino a uno dei quattro finali, rendendo unica ogni partita pure grazie all’intelligenza artificiale degli avversari.

Atmosfera fantasy e tattica si fondono alla perfezione con una sontuosa estetica in art nouveau grazie a “Songs of Silence”, suggestivo gioco di strategia ambientato in un mondo diviso fra luce e oscurità in cui ci si alternerà fra battaglie in tempo reale e la gestione del proprio regno. Una coinvolgente campagna narrativa vedrà gli utenti catapultati in un epico conflitto, esplorando territori, conquistando città, espandendo il proprio regno e reclutando truppe per combattere. Da menzionare la presenza di una serie di poteri speciali da attivare mediante l’utilizzo di carte che offrono diverse possibilità strategiche. La peculiare direzione artistica si qualifica come il fiore all’occhiello di questo affascinante e memorabile prodotto.

Gli amanti dell’horror e del retrogaming faranno bene a non lasciarsi sfuggire l’emozionante “Clock Tower: Rewind”, remake di una classica avventura survival horror uscita in Giappone nel 1995 sul Super Famicom, la console a 16 bit di Nintendo. Nei panni di una giovane orfana bisognerà addentrarsi nei meandri di una magione labirintica per scoprirne i segreti e sopravvivere a un inesorabile serial killer armato di enormi cesoie. La grafica in 2D mantiene intatto il suo fascino originale e, grazie a questo remake, il gioco si arricchisce di un’introduzione animata, di un’utile funzione di salvataggio e di numerosi bonus, fra cui la galleria di artwork, le interviste agli sviluppatori e il lettore musicale con la splendida colonna sonora.

Esplorazioni di incantevoli paesaggi ed elementi da gioco di ruolo di stampo survival sono gli ingredienti del magnifico “Albatroz”, in cui si interpreterà una ragazza alla ricerca del fratello scomparso mentre era sulle tracce di una montagna mitica. Durante il suo viaggio la protagonista incontrerà nuovi compagni e affronterà le sfide della natura selvaggia per trovare indizi sul destino del fratello. Fra foreste, pendii montani e grotte, bisognerà raccogliere risorse e soddisfare il bisogno di cibo e acqua, oltre a utilizzare diverse attrezzature e superare numerosi ostacoli ambientali per riuscire a proseguire sul proprio cammino, finendo spesso col rimanere a bocca aperta di fronte ai maestosi panorami che ci si staglieranno dinanzi.

di Piermarco Rosa