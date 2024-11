I videogiocatori fra azione e strategia

Dai pixel che furoreggiarono fino alla metà degli anni Novanta ai poligoni super dettagliati che continuano a dar vita a mondi fantastici, i videogiochi odierni si sono ormai emancipati da tecnologie e mode, celebrando una magia senza tempo che sa conquistare utenti vecchi e nuovi.

Mario e Luigi, i fratelli più famosi della storia videoludica, ritornano nell’imperdibile “Mario & Luigi: Fraternauti alla carica”, meraviglioso gioco di ruolo action che si dimostra un riuscitissimo cocktail di esplorazione, combattimenti a turni dal piglio arcade, risoluzione di enigmi ambientali ed elementi platform. Catapultati nel reame di Elettria, i due indomiti fratelli avranno il compito di collegare fra loro le isole un tempo unite in un’unica landa, mentre solcheranno le acque e incontreranno bizzarri personaggi. Le abilità combinate di Mario e Luigi permetteranno di superare ostacoli e sopraffare i buffi avversari. Da lodare la coloratissima e incantevole estetica cartoon che si distingue come una delle migliori su Nintendo Switch.

Davvero spettacolare è l’originale strategico in tempo reale “Empire of the Ants”, in cui si interpreterà una formica rossa alla guida della propria colonia per assicurarne sopravvivenza e prosperità fra le insidie della foresta. Si dovranno reperire le risorse per il formicaio e mentre si perlustreranno differenti territori per espandere il proprio impero, bisognerà difendersi da pericolosi predatori – come i temutissimi ragni – nonché utilizzare vari alleati (per esempio scarabei o calabroni) per sconfiggere le colonie nemiche nelle battaglie tattiche. Grazie all’uso di Unreal Engine 5, la visuale alle spalle della minuscola protagonista offrirà scorci mozzafiato degni del miglior documentario televisivo a livello di realismo e cura dei particolari.

L’entusiasmante “Tetris Forever” è un magnifico reportage interattivo dedicato al celeberrimo puzzle arcade Tetris, una delle più importanti pietre miliari dei videogame, che ne ripercorre i 40 anni di storia mediante testi, interviste e soprattutto una quindicina di sue declinazioni giocabili, fra cui alcune finora disponibili soltanto in Giappone, tipo lo spassosissimo “Tetris Battle Gaiden” o l’emozionante “Tetris 2 + Bombliss”. Da menzionare i filmati esclusivi sul creatore Alexey Pajitnov e il fondatore della Tetris Company Henk Rogers. Le sorprese non finiscono qui, dato che è presente l’elettrizzante esperienza “Tetris Time Warp” in cui ci si potrà sfidare saltando fra i Tetris di diverse epoche fino a 4 partecipanti in contemporanea.

“Metal Slug”, uno dei più amati franchise degli arcade sparatutto in visuale laterale (che ha lasciato una traccia indelebile nelle sale giochi), viene riproposto con l’avvincente “Metal Slug Tactics” in una veste tattica sorprendentemente profonda e una struttura roguelike dove alla frenesia dell’azione a base di riflessi si sostituisce la pianificazione attenta di ogni mossa. Alla guida di una squadra di tre eroici soldati, si dovranno affrontare le truppe di un malvagio generale bramoso di potere e di conquiste territoriali. Sebbene la visuale sia in questo caso isometrica per garantire la migliore visibilità del campo di battaglia, l’intramontabile e iconica grafica in pixel art è stata mantenuta e saprà far palpitare i cuori di tutti i nostalgici.

Chi ha sempre desiderato esprimere la propria creatività, magari sbizzarrendosi nella creazione del miglior parco a tema del mondo, vedrà finalmente esaudito questo sogno nell’appassionante “Planet Coaster 2”, un simulatore che offre il perfetto mix fra costruzione, gestione e divertimento. Oltre a montagne russe e attrazioni acquatiche da poter edificare nei minimi dettagli, bisognerà occuparsi del benessere dei visitatori dotando il parco dei migliori comfort e servizi, fra strutture e personale di supporto. Oltre alle modalità a singolo giocatore, si potrà cooperare con altri utenti online per darsi il cambio nella costruzione di un parco condiviso o per mettere in piedi un franchise e superare i concorrenti nelle classifiche mondiali.

di Piermarco Rosa