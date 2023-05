Il padrino dell’AI Geoffrey Hinton lascia Google

“Me ne sono andato per poter parlare dei suoi pericoli”, è così che Geoffry Hinton padrino dell’Intelligenza Artificiale ha annunciato con un tweet di abbandonare Google. Per il 75enne psicologo cognitivo e scienziato informatico, ex dipendente part-time del colosso americano, i pericoli riguardo l’intelligenza artificiali non sono lontani : “In questo momento, non sono più intelligenti di noi, per quanto ne so. Ma penso che presto potrebbero esserlo”.

A lui si deve il lavoro pionieristico sulle reti neurali, che ad oggi modellano i sistemi di AI. Dopo decenni di sforzi e duro lavoro ha deciso di abbandonare Google. Una decisione che in realtà arriva da dubbi e preoccupazioni che nutriva già da tempo, considerando le sue ultime dichiarazioni al New York Times: “Mi consolo con la solita scusa: se non l’avessi fatto io, l’avrebbe fatto qualcun altro”. Insomma, pare che il padrino dell’AI si sia sentito persino in colpa per le scoperte e i progressi tecnologici messi in campo grazie a lui, per sviluppare ulteriormente l’intelligenza artificiale.