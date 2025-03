Le competizioni nei videogiochi: dallo sport all’avventura

I videogiochi riescono a stimolare come nient’altro lo spirito di competizione già nei titoli di genere sportivo. Ma non solo: dai multiplayer (pure cooperativi) con gli amici ai giochi di strategia o d’azione che richiedono perseveranza e dedizione

Quando si dice wrestling il riferimento videoludico è “WWE 2K25”, che conferma pure quest’anno la sua eccelsa qualità grazie al gameplay esaltante. Soprattutto nell’edizione “The Bloodline” inclusiva di season pass e tantissimi contenuti bonus. Con oltre 300 lottatori disponibili nell’elenco più completo di sempre si rimane a bocca aperta per la ricostruzione virtuale di superstar come Roman Reigns, The Rock, John Cena o Undertaker. Dotati di mosse ed espressioni caratteristiche quasi indistinguibili dalle controparti reali. Fra le innumerevoli opzioni di gioco, oltre a disputare ogni tipo di incontro (tra cui il nuovo match senza regole underground), ci si può creare il proprio avatar, esplorare l’inedita “The Island” o persino vestire i panni del manager.

Strepitoso per gli amanti del golf – o anche per chi è soltanto curioso di questo affascinante sport – è l’ottimo “PGA Tour 2K25”. Grazie al quale sarà possibile cimentarsi tanto nei tornei minori quanto in quelli più importanti come il PGA Championship, lo U.S. Open e l’Open Championship. Creandosi il proprio alter ego in carriera o scegliendo di interpretare fuoriclasse del calibro di Max Homa, Brooke Henderson e del leggendario Tiger Woods. Col nuovo sistema EvoSwing il tiro risulterà ancora più realistico. Come pure il comportamento della pallina, che riproduce accuratamente le caratteristiche fisiche di volo, rotazione e rimbalzo. Presenti 27 campi ufficiali ed eventi, la modalità Topgolf in campi chiusi e il lodevole editor di percorsi.

Se si è in cerca di un’esperienza indimenticabile nei videogiochi da vivere in compagnia di un amico non bisogna perdersi il magnifico action adventure “Split Fiction”, progettato in schermo condiviso proprio per la fruizione cooperativa. Con sorprendenti e appassionanti sfide che richiedono coordinazione e collaborazione fra i due giocatori. L’estrosa trama vede due scrittrici, intrappolate nei mondi fantastici delle loro stesse creazioni narrative, costrette a stringere amicizia per liberarsi e tornare alla realtà. L’incredibile varietà delle situazioni proposte (dal platform ai rompicapi, dall’azione furtiva ai combattimenti) non mancherà di entusiasmare tutti gli utenti, che hanno già premiato questo capolavoro con un record di vendite di oltre un milione di copie. Già nelle prime 48 ore dalla sua uscita.

Due pietre miliari dei giochi di ruolo giapponesi uscite sulla prima PlayStation ritornano nei videogiochi in edizione rimasterizzata nell’imperdibile pacchetto “Suikoden I&II HD Remaster Gate Rune and Dunan Unification Wars”. Che farà la felicità di tutti i nostalgici e di chi non ha mai avuto il piacere di godersi queste intramontabili gemme. Nel primo “Suikoden” si interpreterà un giovane eroe che decide di ribellarsi a un regime corrotto radunando un manipolo di coraggiosi. Nel secondo capitolo due amici d’infanzia finiranno col trovarsi su fronti opposti in una devastante guerra. Menzione di merito per la grafica rinnovata. Con gli sfondi e i ritratti dei personaggi ridisegnati in HD, nuovi effetti grafici e animazioni nonché per le opzioni migliorative di gameplay.

A oltre 35 anni dalla pubblicazione del platform originale per i computer a 8 e a 16 bit, esce a sorpresa il coinvolgente e peculiare sequel “Beyond Ice Palace 2”, meraviglioso metroidvania valorizzato da una pittoresca pixel art in ambientazione gothic fantasy e da una suggestiva colonna sonora firmata dal celebre Allister Brimble. Nel ruolo di un re risorto bisognerà esplorare lande oscure e pericolose per acquisire potenti abilità e reclamare il proprio trono. L’omaggio alla serie “Castlevania” (soprattutto al suo quarto episodio sulla console Super Famicom) è evidente sia in alcuni scenari sia nelle catene usate tanto come arma contro i demoniaci avversari quanto come liana improvvisata per superare baratri e raggiungere le piattaforme più distanti.

di Piermarco Rosa