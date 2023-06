Metodi allergici alle regole

C’è una ragione se Sam Altman, il padrino di ChatGpt ha dichiarato, pochi giorni fa, che la sua azienda OpenAI potrebbe lasciare il mercato europeo qualora il regolamento sull’intelligenza artificiale AI Act venisse approvato in via definitiva. I suoi metodi imprenditoriali, infatti, sono storicamente allergici alle regole. Lo dimostra il fatto che per costruire i suoi due prodotti di successo – ChatGpt e World App – è stato costretto a operare in aree del mondo in via di sviluppo, dove è più facile sfruttare il bisogno di denaro e conquistarsi il favore dei funzionari locali per fini commerciali. World App è un’applicazione creata da Tool for Humanity, società tech di Altman. Rilasciata a maggio, conta già un milione e mezzo di abbonati e offre scambi di criptovalute tramite l’autenticazione biometrica degli esseri umani. Per costruire un sistema come World App è necessario raccogliere milioni di dati, come è stato per ChatGpt e come più volte raccontato su queste pagine. Poiché, però, parliamo di dati biometrici – scansione dell’iride, battito cardiaco e segni vitali – sarebbe stato impossibile collezionarli ai sensi delle regole europee e persino di quelle, più morbide, degli Stati Uniti.