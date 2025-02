Portar le mucche alla toilette

L’agricoltura viene spesso indicata come una delle cause dei cambiamenti climatici. L’azienda olandese Hanskamp ha sviluppato un sistema di toilette per mucche

L’agricoltura viene spesso indicata come una delle cause dei cambiamenti climatici e di una parte significativa delle emissioni di gas serra. In particolare, il settore è responsabile di circa il 10% delle emissioni totali e l’allevamento degli animali utili all’uomo incide per il 60%. In quest’ultimo dato spiccano i bovini, sia da carne che da latte. Il motivo è principalmente la digestione dei ruminanti, in cui particolari microorganismi scompongono le fibre vegetali generando metano che viene poi espulso attraverso l’espirazione dell’animale. Oltre al metano prodotto direttamente durante la digestione, i bovini sono causa anche di altre fonti di emissioni: accade per esempio quando gli escrementi entrano in contatto con il suolo, producendo ammoniaca e protossido di azoto, un gas serra 270 volte più potente della CO2.

Per mitigare l’impatto climatico dell’allevamento bovino, la ricerca scientifica sta esplorando diverse strategie, alcune delle quali particolarmente innovative e sorprendenti. Un’invenzione curiosa proviene dall’azienda olandese Hanskamp, che ha sviluppato un sistema di toilette per vacche chiamato appunto CowToilet. Si tratta di orinatoi progettati per raccogliere l’urina degli animali prima che tocchi terra. Il sistema sfrutta un riflesso naturale delle mucche: se vengono massaggiate in una particolare zona a ridosso delle mammelle, sono stimolate alla minzione. Sospeso con molle e tiranti, si posiziona automaticamente nell’area sensibile dell’animale. Una volta raccolto, il liquido viene pompato in un serbatoio: il tutto con un procedimento completamente indolore che avviene mentre l’animale è impegnato a mangiare. Le sostanze vengono poi impiegate in diversi modi: come fertilizzante attraverso le irrigazioni, con l’iniezione diretta nel terreno (evitando così la volatilizzazione dell’ammoniaca) o persino nei processi industriali.

Una ricerca interessante è stata condotta dall’Università di Auckland, in Nuova Zelanda, dove un team guidato da Lindsay Matthews ha insegnato a un gruppo di vitelli a urinare in un’apposita toilette. Utilizzando un sistema di ricompense, 11 capi su 16 hanno appreso il comportamento.

Oltre alla gestione delle deiezioni, la ricerca scientifica si concentra anche sulla riduzione del metano prodotto dalla digestione dei bovini. Ermias Kebreab, della University of California, ha sperimentato l’uso dell’alga Asparagopsis Taxiformis, scoprendo che aggiungendone 80 grammi alla dieta dei bovini può ridurre la produzione di metano fino all’82%.

Altra strategia è legata allo sviluppo di vaccini specifici contro i microbi produttori di metano. L’idea è quella di stimolare il sistema immunitario dei bovini a produrre anticorpi che inibiscano la crescita di questi microrganismi, riducendo così la produzione di gas serra. Alcuni ricercatori, come John Wallace della University of Aberdeen, stanno esplorando la possibilità di selezionare geneticamente mucche ‘a basse emissioni’, ovvero esemplari che ospitano nel loro apparato digerente una comunità microbica meno in grado di produrre metano.

Anche grazie a queste innovazioni la sfida dell’abbattimento dell’impatto ambientale negli allevamenti bovini si presenta come oggettivamente complessa, ma non impossibile. Alcune delle novità potranno anche far sorridere. Ma da esse dipende un futuro più sostenibile. E pazienza se dovrà passare da una toilette per mucche.

di Stefano Faina e Silvio Napolitano