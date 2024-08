Star Wars Outlaws, tutto lo spazio fra bene e mane

Non esiste un soggetto cinematografico dato in licenza ai videogiochi prolifico quanto il celeberrimo Star Wars

Non esiste un soggetto cinematografico dato in licenza ai videogiochi prolifico quanto il celeberrimo Star Wars

Non esiste un soggetto cinematografico dato in licenza ai videogiochi prolifico quanto il celeberrimo Star Wars

Non esiste un soggetto cinematografico dato in licenza ai videogiochi prolifico quanto il celeberrimo Star Wars

Non esiste un soggetto cinematografico dato in licenza ai videogiochi prolifico quanto il celeberrimo Star Wars. A partire dal 1982 con “The Empire Strikes Back” – tratto dalla battaglia di Hoth de “L’Impero colpisce ancora” – su console Atari 2600 e Mattel Intellivision, la saga fantascientifica di George Lucas ha ispirato 40 anni di adattamenti videoludici fra sparatutto, platform game, arcade adventure, giochi di ruolo, picchiaduro, strategici, gestionali, flipper digitali e persino giochi di corsa! Questo rende Star Wars pure il franchise di videogame di fantascienza più vario e longevo oltre che il più amato, come testimonia il successo riscosso anche dai suoi titoli in realtà virtuale. Il motivo di tanto consenso è dovuto all’innegabile fascino dato dal mix fra l’epica di stampo cavalleresco, l’avventura picaresca a base di esplorazioni e duelli e la meraviglia del genere fantascientifico declinato in salsa fantasy, oltre all’universale tematica della manichea lotta fra il bene e il male. Se però inizialmente i videogiochi del franchise si limitavano a proporre pedisseque trasposizioni dei film, da qualche tempo vengono sviluppati trame e personaggi originali che impiegano il ricco universo di Star Wars come suggestivo contesto narrativo.

È proprio in tale apprezzato spirito di innovazione che s’inquadra il nuovissimo e avvincente “Star Wars Outlaws”, perfetto mix dei migliori elementi d’azione (soprattutto esplorazione, combattimenti e fasi platform) e avventura (risoluzione di enigmi e scelte da compiere che influenzano vari aspetti della coinvolgente trama) con una spruzzata da gioco di ruolo che permette un’evoluzione personalizzata della carismatica protagonista. Nei panni di Kay Vess, giovane ladruncola provvidenzialmente assistita dalla sua fedele bestiolina Nix (un tenero alieno di parvenza felina che ricorda un axolotl), ci si ritroverà catapultati in una perigliosa quanto entusiasmante odissea che la vedrà viaggiare attraverso differenti pianeti, compreso il famoso Tatooine dov’era cresciuto Luke Skywalker.

L’intrigante narrazione – ambientata fra gli eventi de “L’Impero colpisce ancora” e “Il ritorno dello Jedi” – vede la temeraria Kay destreggiarsi fra pericolosi sindacati criminali che si spartiscono il potere con l’Impero galattico nei settori dell’Orlo Esterno: in base alle missioni e alle decisioni effettuate varieranno la reputazione e il favore riscosso presso le fazioni malavitose, il che potrà garantire preziosi vantaggi o, nella peggiore delle ipotesi, persino l’essere attaccati a vista dagli sgherri di un’organizzazione nemica. I momenti più emozionanti saranno quelli in cui bisognerà attraversare in modo furtivo e tattico intere zone piene di avversari senza farsi scorgere – magari eliminandoli silenziosamente e sabotando i sistemi di allerta – pena lo scatenarsi di rischiosi conflitti a suon di pistole laser in cui si verrà bersagliati senza pietà.

Oltre alle spettacolari componenti estetica e sonora che rendono piena giustizia al brand – da una parte con i panorami mozzafiato dei mondi alieni fra cui sfrecciare a bordo del proprio speeder, dall’altra con un tema musicale originale e trascinante – la caratteristica più encomiabile del gioco è la sua capacità di rappresentare i centri cittadini e i suoi mercati, rendendoli credibili e brulicanti di vita d’ogni tipo (dalle razze extraterrestri agli animali più fantastici) oltre a riempirli di spassose attività come le scommesse sulle corse, i giochi d’azzardo e perfino i cabinati a gettoni con gli arcade in grafica vettoriale. E come da tradizione della saga, per la gioia degli appassionati non mancheranno all’appello gli adrenalinici duelli fra astronavi (tie fighter inclusi) e i mitici salti nell’iperspazio.

“Star Wars Outlaws” è un’epopea indimenticabile all’insegna dell’avventura che sa far breccia nel cuore dei videogiocatori d’ogni età, proprio come quel film che diede inizio a una leggenda di tanto tempo fa, in una galassia lontana.

di Piermarco Rosa