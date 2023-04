Starship di SpaceX esploso a 4 minuti dal lancio

È durato soltanto 4 minuti il viaggio del razzo Starship di SpaceX, esploso durante il primo volo di prova del veicolo spaziale progettato per inviare astronauti sulla Luna.

Il gigantesco razzo, decollato con successo alle 15:33 ora italiana da Starbase – lo spazio privato di SpaceX a Boca Chica, in Texas – è esploso dopo soli 4 minuti a causa di un malfunzionamento della capsula dell’astronave, che avrebbe dovuto separarsi dal razzo che, infine, è esploso.

Elon Musk, che ha seguito il lancio in diretta, è stato ripreso dalle telecamere prima entusiasta e poi sconsolato. “In un test come questo, il successo deriva da ciò che impariamo e il test di oggi ci aiuterà a migliorare l’affidabilità di Starship. SpaceX è già a lavoro per rendere la vita multi-planetaria”, ha twittato poi l’azienda.