TikTok Usa potrebbe essere venduto a Elon Musk

Un acquisto clamoroso (?). TikTok potrebbe presto vendere le sue attività statunitensi a… Elon Musk, ceo di X (ex Twitter). Secondo quanto rivela “Bloomberg News” infatti il governo cinese starebbe valutando un piano che prevederebbe la cessione delle attività Usa di TikTok a Elon Musk per evitare che la celebre applicazione venga vietata negli Stati Uniti. Si potrebbe assistere quindi a un Musk “pigliatutto” (o forse a un Musk che coglie le “occasioni”).

Questo piano “di emergenza” cinese è necessario in tempi strettissimi per evitare il bando dell’app. in territorio americano. Il 19 gennaio è il giorno della scadenza dell’ultimatum del Congresso Usa: ByteDance (società madre di TikTok) dovrà vendere le attività americane di TikTok a una proprietà non cinese oppure ci sarà il ban dell’app. Il tutto, in attesa del pronunciamento della Corte Suprema statunitense che è chiamata a decidere in queste ore se concedere o meno una proroga alla società cinese prima della messa al bando di TikTok negli Stati Uniti.

Appena uscita la notizia di un possibile acquisto di TikTok Usa da parte di Musk – non sarebbe potuto essere altrimenti – sono già tantissime le polemiche: innanzitutto perché, qualora la vendita andasse in porto, ci sarebbe un “ulteriore pericoloso ampliamento” dei poteri di Musk (e Trump) per quanto riguarda la comunicazione politica statunitense (e non solo).

E ancora: fa riflettere (?) l’intervento – diretto – del governo cinese sulla questione TikTok, per due motivi principali:

I capi di TikTok, per anni e anni, hanno sostenuto di essere totalmente indipendenti dall’autorità politica;

Si parla di possibili interferenze governative cinesi per raccogliere informazioni sulle persone (TikTok – lo ricordiamo – conta solo negli Usa circa 170 milioni di iscritti): TikTok utilizzata quindi come un’importante “spia”.

Secondo diverse fonti, TikTok dovrebbe comunque aspettare la decisione della Corte Suprema di domenica 19 gennaio per poi decidere – definitivamente – come comportarsi. Valutando, nel frattempo, piani “di emergenza” per non scomparire negli Stati Uniti.

di Filippo Messina