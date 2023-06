Un autografo dall’avatar

Michael Jackson , M a ria Callas , Bruce Lee , Oliver Reed e tanti altri rinascono per incantarci grazie a Giovanni Battista Della Porta, scienziato poliedrico che che descrive nel suo “ Magia Naturalis ” ( 1584) la scoperta d ell’effetto ottico dell’ologramma , diventa to u n trucco teatrale per far apparire dei fantasmi sul palcoscenico, poi adottato dallo scienziato e inventore inglese John Henry Pepper (1821-1900). Per questo gli addetti ai lavori chiamano “Pepper’s Ghost” l’ologramma attuatore dell’odierna digital resurrection. L’artista risuscitato sul palco è creato co n computer grafica avanzata ( C gi 3D ) ,

con tanta intelligenza artificiale , con telecamere H d ( registrano in sincrono da più angolazioni ) e con c attura d ei movimenti da umani

in carne e ossa ( m otion c apture ) . O ppure è un sosia truccato e perfezionato al computer . O ancora è una persona reale moltiplicata (“ ologrammata ”) su più palcoscenici , lontani dal luogo reale di esibizione ( “telepresenza” ). Le aziende capaci di offrire la resurrezione digitale o la presenza

multi localizzata sono pochissime e fra queste primeggia l ’ italiana Studio Tangram-Musion ( da anni anche a Londra, Usa e Cina ) che , per esempio,

ha consentito al candidato alla premiership Narendra Modi di fare comizi col proprio ologramma , duplicato in contemporanea su 100 palchi sparsi per il subcontinente indiano (2014) .