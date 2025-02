Vent’anni fa nasceva YouTube

Il 14 febbraio 2005 un gruppo di giovani dipendenti di PayPal dà il via a un’avventura destinata a cambiare per sempre la fruizione dei contenuti video online. Quella data coincide infatti con la nascita di YouTube, la piattaforma digitale che ha rivoluzionato il modo in cui le persone di tutto il mondo guardano, condividono e interagiscono con i contenuti filmati. Anche se il lancio ufficiale del sito avvenne nel giorno di San Valentino, il primo video sarebbe stato pubblicato soltanto il 23 aprile dello stesso anno: intitolato “Me at the Zoo” e caricato dal co-fondatore Jawed Karim, divenne il punto di partenza di un fenomeno globale. A oggi quelle immagini hanno superato i 340 milioni di visualizzazioni e rimangono un pezzo di storia di Internet.

Tutto ha inizio quando Chad Hurley, laureato in informatica e web design, entra a far parte di PayPal, dove si occupa della progettazione del logo e della parte grafica dell’azienda. È in quel periodo che conosce gli ingegneri Jawed Karim e Steve Chen, dando così vita alla base del futuro team di YouTube. La versione più popolare della storia narra che l’idea nacque durante una festa, quando gli amici stavano scattando foto e registrando video con i propri telefoni. Volevano condividere quei contenuti, ma si resero conto che non esisteva una piattaforma per farlo. Da questa esigenza nacque l’intuizione di creare uno spazio online dove chiunque potesse caricare e diffondere immagini in movimento.

Ma Jawed Karim racconta una genesi diversa. A suo dire l’idea per YouTube emerse da due eventi specifici: il famoso incidente del nipplegate durante l’Halftime Show del Super Bowl 2004 (quando Justin Timberlake accidentalmente scoprì il seno di Janet Jackson) e il devastante tsunami che colpì il Sud-Est asiatico nel dicembre dello stesso anno. Dalle difficoltà incontrate nel cercare immagini e video di quei fatti, Karim ebbe l’ispirazione per creare una piattaforma centralizzata dove trovare contenuti video di qualunque genere.

Nonostante le divergenze sull’origine dell’idea, è certo che nel giro di pochi mesi YouTube divenne un fenomeno in crescita esponenziale, con milioni di utenti che caricavano video di ogni tipo, dando così vita a una comunità globale di creatori di contenuti. Un successo di proporzioni tali da spingere nel 2006 un colosso come Google a sborsare 1,65 miliardi di dollari per acquisire la proprietà della piattaforma. Un eccellente affare, dato che a oggi YouTube conta oltre 2 miliardi di utenti attivi mensili. Una rivoluzione che ha cambiato radicalmente il modo in cui il mondo interagisce con i media.

Dalla creazione di contenuti originali alla monetizzazione delle produzioni, YouTube ha aperto nuove opportunità economiche e sociali, influenzando profondamente la cultura globale e dando vita a nuove figure professionali. E se nei primi anni si assisteva a fenomeni (a volte da baraccone, va detto) che nascevano nella piattaforma e lì restavano, oggi anche i mezzi di comunicazione più generalisti hanno capito il potenziale di YouTube e, sempre più spesso, trovano proprio fra i creator digitali nuove figure da riproporre in un contesto più generalista. Con buona pace di chi credeva che tutto sarebbe rimasto confinato nella Rete.

A quanto pare, il tavolo si è ribaltato. Ma del resto le rivoluzioni hanno proprio questo scopo. E poco importa se nascono durante una festa o a causa di uno tsunami.

Di Stefano Faina e Silvio Napolitano