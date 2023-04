Vince il premio Sony Award ma lo rifiuta: “La foto è stata creata da AI”

Con il grande progresso tecnologico, in particolare per quel che riguarda l’intelligenza artificiale generativa (Gai – Generative Artificial Intelligence) si fa sempre più fatica a distinguere ciò che viene creato dall’essere umano e ciò che, invece, è opera della stessa intelligenza artificiale. Si è acceso un ampio dibattito dopo la decisione del fotografo tedesco Boris Eldagsen di rifiutare il Sony World Photography Awards, tra i più prestigiosi concorsi annuali di fotografia al mondo. Il suo scatto, intitolato “Pseudomnesia – The Electrician”, rappresenta «un inquietante ritratto in bianco e nero di due donne che richiama il linguaggio visivo dei ritratti di famiglia degli anni Quaranta» (queste le parole della giuria) ed è arrivato primo in classifica nella categoria “Creatività” della sezione“Open”.