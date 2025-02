Zavorra Musk

La sovraesposizione politica di Elon Musk è stata letta come una delle cause di una flessione clamorosa di Tesla a gennaio: -45%, mentre il mercato delle auto elettriche in Europa balza a +34%

A gennaio, dopo un 2024 difficile, il mercato delle auto elettriche in Europa ha fatto segnare un balzo: +34% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. In fragorosa controtendenza Tesla, a -45%. Dato anticipato dalle pessime performance in Germania e Francia.



La sovraesposizione politica di Elon Musk, in occasione delle recenti elezioni tedesche e non solo, è stata letta come una delle cause di una flessione clamorosa, se dovesse essere confermata nei prossimi mesi.

Tesla sarebbe stata zavorrata dagli estremismi del capo ma anche dai ritardi nel restyling della Model Y, modello-traino del marchio.



Se passiamo al contesto generale, l’europeo che oggi voglia comprare un’auto elettrica ha a disposizione una vasta e commercialmente aggressiva alternativa cinese, esplosa proprio nell’ultimo anno. Se ci aggiungete le ‘muskate’ senza freni…



Quanto ai cinesi, sarà utile ricordare che il boom si è registrato nonostante i dazi imposti dall’Ue per proteggere l’industria automobilistica del continente, che continua imperterrita a perder colpi.

Memento: i dazi non sono una fissazione solo di Trump e raramente funzionano secondo lo schema immaginato da chi li impone.



Di Fulvio Giuliani