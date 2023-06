124 km/h in 14 secondi

Sfrecciava a 124 chilometri orari il Suv Lamborghini guidato dallo youtuber Matteo Di Pietro. In una zona dove il limite di velocità è di 50.

Sfrecciava e non ha frenato, si legge nell’ordinanza del gip che ha convalidato i domiciliari per il componente dei The BorderLine che guidava la macchina che ha travolto la Smart su cui viaggiava il piccolo Manuel, insieme alla madre e alla sorellina. C’è anche la testimonianza dell’autista di un bus che ha spiegato che la donna aveva messo la freccia, per girare a sinistra. E probabilmente anzi sicuramente non si è accorta dell’auto che stava arrivando dalla direzione opposta.

Perché è stato un attimo. In una zona in cui le auto viaggiano a bassa velocità. Nonostante chi era con lui sul Suv lo abbia invitato più volte a rallentare, Matteo Di Pietro non lo ha fatto. Anzi ha spunto sull’acceleratore.

In quattordici secondi ha raggiunto i 124 chilometri all’ora. Impossibile evitare l’impatto. Impossibile, a quella velocità. E a farne le spese è stato un bambino di cinque anni.