14enne ucciso a Roma, fermato un 24enne

C’è una prima svolta nelle indagini sull’omicidio di Alexandru Ivan, il 14enne rumeno ucciso forse “per errore” a colpi di arma da fuoco venerdì notte nel parcheggio della fermata metro Pantano, a Monte Compatri, alle porte di Roma. Il movente, al momento, rimane contenuto a una lite avvenuta poco prima in un bar per uno sguardo sbagliato a cui è seguito un agguato.

Un ragazzo di 24 anni – con precedenti penali – è stato sottoposto a fermo da parte dei militari dell’Arma coordinati dalla Procura di Velletri. Il 24enne, accusato di concorso in omicidio, si è presentato nella tarda serata di domenica nella caserma dei carabinieri accompagnato da due avvocati, ha dato una sua versione dei fatti: “Io sono arrivato in quel parcheggio con la mia macchina, loro erano già lì. Avevo mandato io il messaggio per vederci e chiarire ma poi ho visto che erano con le mazze da baseball in mano e sono andato via”.

Una versione ancora però tutta da verificare e che, secondo le prime ricostruzioni, sembra scontrarsi con le immagini delle telecamere, i tabulati e le indagini dei carabinieri. Gli altri suoi complici – almeno tre a quanto sembra – sono al momento irrintracciabili.

