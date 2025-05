79enne di Pozzuoli presa di mira con lancio di sassi e uova – IL VIDEO

Monteruscello, frazione di Pozzuoli (Napoli). Baby Gang lanciano uova e pietre contro la merceria della signora Filomena, 79 anni. Come denunciato dal deputato AVS Francesco Emilio Borrelli. La signora è da tempo bersaglio di atti vandalici ed è grazie al suo intervento che la polizia sta intensificando i controlli nel rione.

Come se non bastasse, la stessa al momento è costretta a dormire in quelle quattro mura. In mezzo agli scatoloni perché le hanno occupato abusivamente la casa. Nell’immobile in cui abitava era l’unica assegnataria rimasta con un certificato che risale al 1985. Tutti gli altri appartamenti ora sarebbero stati occupati o peggio venduti a non aventi diritto. Da un giorno all’altro, dunque, la signora rientrava da una faticosa giornata di lavoro quando è stata cacciata. E presa a male parole sull’uscio della casa in cui ha vissuto per ultimi 50 anni. Gli abusivi hanno cambiato la serratura e stipato tutti i suoi effetti personali sul balcone in balìa delle intemperie.

La merceria è rimasta il suo unico ricovero e nonostante questo Filomena, da diverso tempo, subisce intimidazioni e minacce. Il negozio si trova in via Cicerone nel Rione Toiano proprio di fronte a una nota piazza di spaccio dei clan.

Dopo l’accaduto sul posto è arrivata la croce rossa per accertarsi delle condizioni della signora e anche qui si assiste a una scena surreale. Filomena è preoccupata, teme che allontanandosi per le cure possano rubarle la merceria.

Nonostante la violenta aggressione subita con lancio di sassi e uova, la signora Filomena si sente di perdonare quegli “scugnizzi” delegando la colpa e le responsabilità a quei genitori che li lasciano allo sbaraglio.

di Angelo Annese