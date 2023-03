A Bologna, niente casa se sei non vedente e hai un cane guida

La storia di Camilla, 31 anni, non vedente alla quale non è stato rinnovato il contratto di locazione “a causa” del cane guida

Niente casa a Bologna se sei non vedente e hai un cane guida. Non è uno scherzo purtroppo ma quello che ha vissuto sulla sua pelle Camilla, 31 anni, non vedente che si era trasferita a Bologna qualche tempo fa.

Tutto bene fino a quando non ha annunciato al proprietario che tra alcuni mesi le verrà assegnato un cane guida. A quel punto è arrivato il mancato rinnovo dell’affitto. Non solo in quella casa. Ma anche nelle altre che ha inutilmente provato a cercare in città.

A quanto pare trovare un alloggio in affitto per chi ha un cane guida è una richiesta eccessiva. Tanto che Camilla ha deciso di trasferirsi altrove. Peccato che il messaggio, è l’immagine della città che ne esce, è tutt’altro che bella. Gli animali, per i non vedenti ma anche per chi ha altri tipi di problemi e disabilità, sono un aiuto prezioso. Fondamentale. Sono terapeutici, in molti casi. Eppure qualcuno sembra non essersene ancora reso conto.

Di Annalisa Grandi