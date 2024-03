Allarme bomba a Trani, chiuse tutte le scuole e treni sospesi

Un allarme bomba è scattato intorno alle ore 6 di questa mattina a Trani, dopo il ritrovamento di una valigetta incustodita e di un biglietto che annunciava la presenza di ordigni biologici in alcuni istituti non precisati della città: “Abbiamo messo un ordigno biologico nella stazione FS di Trani. Scuola vecchi ordigno biologico e ordigno in altra scuola a Tani, città di giustizia corrotta”, cita l'”avvertimento” ritrovato.

In via precauzionale, il sindaco Amedeo Bottaro, ha deciso così di sospendere e lezioni di tutte le scuole di ogni ordine e grado.

Sospesa anche la circolazione ferroviaria tra Pescara e Bari, mentre alla stazione di Trani sono in corso le attività di verifica da parte dei carabinieri, degli artificieri e della polizia ferroviaria.



Di Claudia Burgio