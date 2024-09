Allerta rossa in Emilia-Romagna: a Modigliana il fiume è “esploso”. “Peggio dell’alluvione del 2023”

“Evitare tutti gli spostamenti”. Torna l’allerta meteo – e la grande paura – in Emilia-Romagna dove la situazione si è sempre più complicata

“Evitare tutti gli spostamenti”. Torna l’allerta meteo – e la grande paura – in Emilia-Romagna dove la situazione si è sempre più complicata

“Evitare tutti gli spostamenti”. Torna l’allerta meteo – e la grande paura – in Emilia-Romagna dove la situazione si è sempre più complicata

“Evitare tutti gli spostamenti”. Torna l’allerta meteo – e la grande paura – in Emilia-Romagna dove la situazione si è sempre più complicata

“Evitare tutti gli spostamenti”. Torna l’allerta meteo – e la grande paura – in Emilia-Romagna dove la situazione si è sempre più complicata a causa di violenti nubifragi, acquazzoni e livelli d’acqua pari al doppio di quelli che si registrano in un mese intero.

In particolare, la situazione è gravissima a Modigliana (Forlì-Cesena), addirittura più grave di quella dello scorso anno dove i danni sono stati innumerevoli e il comune è stato devastato da diverse frane. “La situazione è più grave rispetto al 2023. Abbiamo evacuato alcune persone, stiamo verificando ora. Siamo in contatto con la prefettura. Il fiume è ‘esploso’ in questi minuti”, le parole dette all’Ansa dal sindaco di Modigliana (Forlì-Cesena) Jader Dardi.

“Nelle ultime ore la situazione ha subito un rapido peggioramento. Durante la notte è atteso il passaggio delle piene del torrente Marzeno e dei fiumi Lamone e Senio. A titolo precauzionale e a tutela della incolumità della cittadinanza, dispongo da subito che tutta la popolazione alluvionata a maggio 2023 si rechi ai piani più alti del proprio edificio” spiega il sindaco di Faenza (Ravenna) Massimo Isola.

di Filippo Messina