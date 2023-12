Attivisti per il clima infangano la Basilica di San Marco

Gli attivisti per il clima sono tornati in azione questa mattina a Venezia vandalizzando la facciata esterna della Basilica di San Marco, durante un’azione da loro descritta come “un allarme anti-incendio”. Utilizzando estintori, hanno gettato del liquido misto a fango sulle pareti della chiesa esponendo uno striscione con la scritta “fondo riparazione”.