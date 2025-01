Bari, neonato trovato morto nella culla termica della chiesa di San Giovanni Battista

Il piccolo avrebbe avuto quasi un mese di vita. Chi lo ha lasciato nella culla non avrebbe chiuso la stanza e l’allarme non è scattato o forse il bimbo era già morto. Indaga la polizia

Il piccolo avrebbe avuto quasi un mese di vita. Chi lo ha lasciato nella culla non avrebbe chiuso la stanza e l’allarme non è scattato o forse il bimbo era già morto. Indaga la polizia

Avrebbe quasi un mese di vita il neonato di sesso maschile trovato morto questa mattina nella culla termica della chiesa San Giovanni Battista, nel quartiere Poggiofranco, a Bari. Chi lo ha lasciato nella culla non avrebbe chiuso la porta della stanza e questo non avrebbe fatto scattare l’allarme. Don Antonio Ruccia, parroco della chiesa ha infatti dichiarato: “Sono a Roma, ma il mio cellulare collegato alla culla non ha squillato”. Un mancato funzionamento che farebbe supporre che il piccolo fosse stato sistemato all’interno della culla ormai morto.

A trovare il corpicino senza vita è stato un addetto di un’agenzia di pompe funebri durante il funerale di un’anziana signora. Dopo il ritrovamento, sono intervenuti gli agenti delle Volanti e della Scientifica della questura di Bari che hanno effettuato i primi rilievi, ma sul caso ora indagano i poliziotti della squadra mobile. Non si esclude che il magistrato inquirente, Ciro Angellilis, disponga l’autopsia.

In quella stessa culla, appena un anno fa, venne ritrovata una bambina, soccorsa proprio dal parroco Ruccia, allertato dal sensore che fece squillare il suo cellulare. Ma questa volta, non è stato lo stesso per il piccolo.

Di Claudia Burgio