Basta definirlo inconcepibile?

Della strage di Paderno Dugnano è difficile scrivere, perché difficile è provare a capire come un 17enne apparentemente normale possa arrivare a sterminare l’intera famiglia. Eppure ci ricordiamo di Erika e Omar, giusto per fare un esempio. Eppure questo ragazzo che ha accoltellato madre padre e fratellino, apre uno squarcio sull’abisso del mondo di certi adolescenti che covano dentro di loro una rabbia e un risentimento che spesso non si coglie. Anche in famiglie che nulla all’apparenza hanno di problematico.

Mette i brividi, il racconto di questo ragazzo che ha continuato a sferrare coltellate, quasi 70, molte al fratellino piccolo. Che non ha smesso quando il padre gli ha chiesto di chiamare i soccorsi. Che anzi, una volta visto il padre girato di schiena, ha colpito anche lui. Mette i brividi, immaginare tutto quanto. Il racconto di un ragazzo che di problemi particolari non pareva averne, almeno in apparenza. Eppure qualcosa doveva esserci.

Inutile oggi chiederselo, di certo questo 17enne, questa strage senza senso, ci lascia senza parole. Come fu per Erika e Omar. Come ogni volta che ci troviamo davanti a tanta crudeltà compiuta in un luogo che dovrebbe essere quello più sicuro al mondo. La propria casa.

di Annalisa Grandi