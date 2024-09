Milano, triplice omicidio nella notte a Paderno: uccisi mamma, papà e figlio

Triplice omicidio nella notte a Paderno Dugnano, nel Milanese, dove sono stati uccisi in casa una donna di 48 anni, un uomo di 51 e il loro figlio minore di 12 anni. È stato il primogenito 17enne a chiamare in nottata il 118. Sul posto, in via Anzio, sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Sesto San Giovanni, che – a quanto si appende – stanno ancora sentendo il figlio di 17 anni. Dalle prime risultanze sembra che le tre vittime siano state colpite con un’arma da taglio.

Quando ha chiamato il 118, nelle prime ore della notte, il primogenito 17enne della coppia ha detto ai soccorritori di aver ucciso suo padre. Sono stati i sanitari ad allertare i carabinieri. Al momento dell’arrivo nella villetta nel comune del Milanese la donna di 48anni, l’uomo di 51 e il bambino erano tutti già morti. Alla porta non c’erano segni di effrazione e anche la casa non sembrerebbe in soqquadro.