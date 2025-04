L’incontro tra Trump e Zelensky a San Pietro

Tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky c’è stato prima dai funerali di Papa Francesco un incontro “molto produttivo”. Lo ha fatto sapere il direttore della Comunicazione della Casa Bianca, Steven Cheung: “Il presidente Trump ed il presidente Zelensky si sono incontrati oggi in privato e hanno avuto una discussione molto produttiva”. La presidenza ucraina ha diffuso alcune foto dell’incontro nella basilica di San Pietro.

La leadership ucraina avrebbe messo a punto una controproposta al piano americano di cui il presidente Volodymyr Zelensky potrebbe aver parlato con Donald Trump nel breve incontro che hanno avuto prima dell’inizio dei funerali di Papa Francesco. Lo rivela il New York Times, secondo cui nella controproposta di Kiev non sarebbe prevista alcuna restrizione alle dimensioni delle Forze armate ucraine, sarebbe previsto “un contingente di sicurezza europeo” sostenuto dagli Stati Uniti da dispiegare in territorio ucraino per garantire la sicurezza, mentre gli asset congelati russi dovrebbero essere usati come riparazioni di guerra.

Secondo il giornale americano, queste tre disposizioni potrebbero non essere un punto di partenza per il Cremlino, ma alcune parti del piano ucraino suggeriscono la ricerca di un terreno comune. Non si fa cenno, ad esempio, al pieno recupero da parte dell’Ucraina di tutto il territorio conquistato dalla Russia o all’insistenza sull’adesione dell’Ucraina alla Nato, due questioni che Zelensky ha da tempo dichiarato non essere oggetto di negoziati.