Bimba lanciata nel vuoto per ripicca alla madre

Buttare una bimba di tre anni dal quinto piano per ripicca. “Il male esiste. A volte dobbiamo guardarlo in faccia” ha detto la pm che ha chiesto l’ergastolo a Torino per il 32enne Mohssine Azhar, accusato di aver gettato dal ballatoio, uccidendola, la piccola Fatima, la figlia della compagna. Una bimba di appena tre anni usata come strumento per punire la madre.

Una storia terribile che risale al gennaio 2022. Inizialmente l’uomo aveva sostenuto la tesi di un incidente. Che la bambina fosse caduta mentre lui le faceva fare “vola vola”. Invece no. Invece dietro c’era una storia terribile di vessazioni e violenze dell’uomo nei confronti della compagna e madre di Fatima. Talmente succube da aver avuto solo in un secondo momento la forza di raccontare la verità. “Per quanto la realtà sia brutta, va guardata in faccia – ha detto la pm – una cosa così turpe può farla soltanto un mostro”.

Una bambina usata come strumento per punire la madre diventata in qualche modo “ingombrante”. Nessuno riporterà in vita Fatima. L’unico auspicio è che a chi l’ha uccisa venga comminata la giusta pena.

Di Annalisa Grandi