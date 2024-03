Bomba d’acqua su Milano, rami caduti e strade allagate. Tromba d’aria nel Varesotto

Alberi, semafori e cartelloni pubblicitari caduti, sottopassi e cantine allagate, acquazzoni, tuoni e lampi: questa notte una bomba d’acqua si è abbattuta su Milano e dintorni. Alla pioggia, iniziata prevalentemente nella serata di ieri, sono seguiti poi forti temporali che hanno provocato diversi disagi.

Una trentina gli interventi dei vigili del fuoco a Milano, non risultano feriti o incidenti stradali di rilievo. Nel Varesotto – tra Busto Arsizio, Samarate e Lonate Pozzolo – una tromba d’aria ha abbattuto decine di alberi; anche in questo caso fortunatamente senza conseguenze per le persone.

di Mario Catania

Credits video: Local Team