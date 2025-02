Caso Almasri, l’Aia apre fascicolo preliminare contro l’Italia

La Cpi avvia accertamenti sull’Italia per il mancato arresto di Almasr, ma al momento non vi è nessun caso dinanzi alla Corte

La corte penale dell’Aia ha avviato accertamenti sul mancato arresto da parte dell’Italia di Nijeem Osama Almasri. A riferirlo è il portavoce della Corte stessa, Fadi el Abdallah.

“La questione della mancata osservanza da parte di uno Stato di una richiesta di cooperazione per l’arresto – ha dichiarato il portavoce – e la consegna da parte della Corte è di competenza della camera competente, vale a dire la Camera preliminare. Come parte di questa procedura, ai sensi del Regolamento 109 (3), l’Italia avrà l’opportunità di presentare osservazioni”. Precisando, inoltre, che al momento non vi è alcun caso dinanzi alla Cpi contro alcun funzionario italiano.



Di Matilde Testa