Cassazione: “Il governo dovrà risarcire i migranti del caso Diciotti”. Meloni: “Così la Corte non avvicina i cittadini alle istituzioni”

Cassazione: “Il governo dovrà risarcire i migranti del caso Diciotti”. Meloni: “Così la Corte non avvicina i cittadini alle istituzioni”

Cassazione: “Il governo dovrà risarcire i migranti del caso Diciotti”. Meloni: “Così la Corte non avvicina i cittadini alle istituzioni”

Cassazione: “Il governo dovrà risarcire i migranti del caso Diciotti”. Meloni: “Così la Corte non avvicina i cittadini alle istituzioni”

Per la vicenda Diciotti, il tribunale dei ministri di Palermo indagò per sequestro di persona l’allora ministro dell’Interno Matteo Salvini, che poi venne assolto. Oggi la Corte di Cassazione ha deciso che il governo dovrà risarcire i migranti che furono coinvolti nel caso.

Accolta dunque la richiesta di un gruppo di eritrei, trattenuti per giorni a bordo della nave della Guardia Costiera. Verranno risarciti per danni morali subiti per l’illegittima privazione della libertà. Decisione che venne presa dall’allora ministro dell’Interno Salvini, che obbligò i migranti a restare a bordo della nave dal 16 al 25 agosto del 2018

Per la Cassazione, dunque, il soccorso in mare è un dovere che prevale su tutte le norme e sugli accordi bilaterali contro il contrasto dell’immigrazione irregolare. E il divieto di sbarco imposto ai profughi non può essere considerato un atto politico sottratto al sindacato dei giudici.

Ieri le sezioni unite, dopo il parere espresso dalla giurisprudenza, hanno depositato la decisione. Stabilendo così che lo sbarco deciso dall’autorità politica non è insindacabile. Ora la qualificazione del danno spetterà al giudice.



Nella sentenza, infatti, si legge: “Va certamente escluso che il rifiuto dell’autorizzazione allo sbarco dei migranti soccorsi in mare protratto per dieci giorni possa considerarsi quale atto politico sottratto al controllo giurisdizionale.

Non lo è perché non rappresenta un atto libero nel fine, come tale riconducibile a scelte supreme dettate da criteri politici concernenti la Costituzione. La salvaguardia o il funzionamento dei pubblici poteri nella loro organica struttura e nella loro coordinata applicazione”.

Ma c’è di più. Per la Cassazione vi era l’obbligo di assicurare lo sbarco in tempi rapidi. “Nel caso di specie, i migranti sono stati soccorsi e accolti da una unità della Guardia Costiera. A bordo di essa si trovavano quando ha avuto inizio e si è protratta la condotta di cui si assume il carattere lesivo e civilmente illecito.

Deve dunque ritenersi che, indipendentemente dalle contestazioni sullo Stato competente secondo la ripartizione in zone SAR, le operazioni di soccorso erano state di fatto assunte sotto la responsabilità di una autorità SAR italiana. La quale era tenuta in base alle norme convenzionali a portarle a termine, organizzando lo sbarco, nel più breve tempo ragionevolmente possibile“



Durissima la risposta del presidente del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nei confronti della Cassazione: “Così la Corte non avvicina i cittadini alle istituzioni”.

Di Claudia Burgio