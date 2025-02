Salvini in visita al villaggio Olimpico a Milano: “Sì al Salva Milano e alla rottamazione delle cartelle esattoriali” – IL VIDEO

Si è tenuto questa mattina il sopralluogo del ministro dei Trasporti Matteo Salvini alle aree dell’ex Scalo di Porta Romana a Milano, per verificare lo stato di avanzamento dei lavori per la realizzazione del Villaggio Olimpico in vista dei Giochi invernali di Milano-Cortina 2026.

“Sono felicissimo che l’Italia ospiti le olimpiadi invernali del 2026 – ha dichiarato il ministro, sottolineando il ruolo fondamentale della Lega in questo progetto – Milano sarà più bella e più socialmente accessibile a fine olimpiadi“. Salvini ha infatti spiegato il futuro del villaggio olimpico che, una volta terminati i Giochi, si trasformerà in uno studentato accessibile a prezzi calmierati (non oltre euro 650 a stanza).

Tra i temi trattati, oltre ai Giochi, anche il Salva Milano, di cui il ministro si è detto ampiamente favorevole. Sul fisco, ha poi aggiunto: “Per me e per la Lega, la priorità di questo 2025 è la rottamazione di milioni di cartelle esattoriali. – ha dichiarato Salvini – Avere una pace fiscale che preveda 120 rate in 10 anni, togliendo le sanzioni, le more e gli interessi permetterebbe ad un milione di italiani di pagare, allo Stato di incassare e a tanta gente di tornare a lavorare, senza dover lavorare in nero”.



Di Claudia Burgio