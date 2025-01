Castellammare di Stabia, arrestata per violenza sessuale la professoressa aggredita dai genitori degli alunni a scuola

A Castellammare di Stabia è stata arrestata per violenza sessuale la professoressa – insegnante di sostegno – che, 2 mesi fa, era stata aggredita dai genitori degli alunni

È stata arrestata per violenza sessuale la professoressa – insegnante di sostegno – che, 2 mesi fa, era stata aggredita dai genitori degli alunni dell’Istituto scolastico Catello Salvati di Castellammare di Stabia (Napoli). Genitori che denunciavano presunti maltrattamenti nei confronti dei loro figli minorenni.

I carabinieri – in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere – hanno arrestato la prof.ssa. Le accuse per la 40enne sono gravissime: maltrattamenti, violenza sessuale, induzione al compimento di atti sessuali e corruzione di minorenne; commessi su alcuni studenti, tutti di età inferiore ai 14 anni.

di Mario Catania