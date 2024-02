Confiscato per abusivismo edilizio il “Castello delle Cerimonie”

La sentenza di primo grado per lottizzazione abusiva era stata emessa dal tribunale di Torre Annunziata nel 2016

Nonostante siano prescritti i reati, la Corte di Cassazione ha stabilito la confisca per il “Castello delle Cerimonie”, struttura ricettiva divenuta nota grazie alla trasmissione televisiva in onda sul canale Real Time. Il locale si trova a Sant’Antonio Abate, in provincia di Napoli.

Ieri, gli ermellini hanno certificato l’avvenuta prescrizione di tutti i reati, ma – come previsto dalla norma – sarà resa esecutiva la parte della sentenza che riguarda la confisca degli immobili e dei terreni su cui sorge la struttura ricettiva, che saranno acquisiti a patrimonio del Comune di Sant’Antonio Abate. La sentenza di primo grado per lottizzazione abusiva era stata emessa dal tribunale di Torre Annunziata nel 2016.

Ora non resta che attendere per sapere che ne sarà del ristorante, se rimarrà aperto e se saranno confermate tutte le cerimonie prenotate per il 2024, permettendo così a decine di persone di non perdere il lavoro.